Há 1.435 profissionais de saúde infetados em Portugal

A pandemia de covid-19 infetou 1.435 profissionais de saúde em Portugal, dos quais 240 são médicos e 370 são enfermeiros, revelou esta terça-feira o secretário de Estado da Saúde.

Na conferência de imprensa diária no Ministério da Saúde, Lacerda Sales indicou que dos 1.435 infetados pelo novo coronavírus na área da saúde, 240 são médicos, 370 enfermeiros e os restantes 825 casos dizem respeito a assistentes operacionais, administrativos e outros profissionais da área da saúde.

Segundo o balanço de hoje da Direção-Geral da Saúde, em Portugal registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Dos infetados, 1.180 estão internados, 271 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 184 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.