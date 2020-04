A quarentena passada em varandas, terraços e janelas

Com mais de metade da população mundial de quarentena em casa, para combater a propagação do coronavírus, as varandas, terraços e janelas tornam-se essenciais para as pessoas que procuram encontrar mais do que quatro paredes à sua volta.

Exercício físico, ler, tocar música ou apanhar sol estão entre as coisas que as pessoas isoladas fazem.

Mais de metade da população está em isolamento

Mais de metade da população mundial (52%) está atualmente confinada nas suas casas por ordem das autoridades.

De acordo com as contas da AFP, mais de quatro mil milhões de pessoas em quase 100 países ou territórios estão neste momento a cumprir medidas de confinamento.

Ao longo das últimas semanas, o número de pessoas confinadas por causa do novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem vindo sempre a progredir.

A 18 de março, o número rondava os 500 milhões de pessoas, tendo aumentado em poucos dias, em 23 de março, para mais de mil milhões de pessoas.

Num período de apenas um dia, em 24 de março, as informações recolhidas já apontavam para mais de dois mil milhões de pessoas confinadas a nível global.

Na terça-feira, o número aponta para pelo menos 4,06 mil milhões de pessoas confinadas em pelo menos 97 países e territórios.



