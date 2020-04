Chega considera “aceitável” reabertura de escolas em maio

O deputado André Ventura, do partido Chega, revelou no final do encontro com o primeiro-ministro que o Executivo quer abrir as escolas secundárias, em maio, para as disciplinas fundamentais.

Ventura diz que a medida é aceitável e que é importante garantir que, mesmo que isso não aconteça, o acesso à universidade não é prejudicado.

Decisão anunciada na quinta-feira

O primeiro-ministro está em São Bento a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre a reabertura dos estabelecimentos de ensino. Após estas audiências, o Governo reúne-se na quinta-feira em Conselho de Ministros para tomar uma decisão.