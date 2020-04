Cortes nos salários dos futebolistas gera discordância

O Sindicato está contra o corte cego nos vencimentos. Joaquim Evangelista, presidente do Sindicado dos Jogadores Profissionais de Futebol, considera que não deve ser a Liga e o próprio sindicato a estabelecer a percentagem no corte dos salários. A Liga diz que os clubes podem negociar diretamente com os jogadores ou recorrerem ao Estado, nomeadamente ao lay-off.

