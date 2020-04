Covid-19: Ministra sul-africana suspensa por participar em festa

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anunciou esta quarta-feira a suspensão de uma ministra do seu Governo por ter participado numa festa em casa de amigos, violando as medidas de contenção da pandemia decretadas no país.

A África do Sul, o país africano mais afetado pela covid-19, decretou o confinamento obrigatório até 16 de abril para os cerca de 57 milhões de habitantes como uma das medidas de luta contra a doença, que soma mais de 1.700 pessoas infetadas e já causou 13 mortes.

Apesar da ordem, a ministra das Comunicações, Stella Ndabeni-Abrahams, foi apanhada em flagrante desobediência numa foto publicada, no domingo, na rede social Instagram, em que aparece a almoçar com outras cinco pessoas na casa de um antigo ministro.

O chefe de Estado sul-africano informou hoje, numa declaração pública, ter convocado a ministra e determinado a sua suspensão durante dois meses, incluindo um mês sem vencimento.

Disse ter também ordenado que "apresentasse publicamente as suas desculpas à nação". "O confinamento é imposto a todos os sul-africanos", afirmou Cyril Ramaphosa.

"Nenhum de nós, muito menos um membro do executivo, deve sabotar o nosso esforço nacional para salvar vidas", insistiu, sublinhando que "ninguém está acima da lei".

Ramaphosa afirmou ainda que "a justiça seguirá o seu curso" para determinar se a atuação da ministra é passível de ação penal.

O estado de emergência imposto pelas autoridades sul-africanas no âmbito da luta contra o novo coronavírus prevê penas máximas de seis meses de prisão e multas pesadas para todos os infratores.