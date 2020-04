Mãe e três filhos morrem infetados com o novo coronavírus nos EUA

Antoinette Franklin, de 86 anos, e os três filhos, de 71, 58 e 61 anos, todos afro-americanos, morreram infetados com o novo coronavírus entre 20 e 30 de março.

O caso aconteceu no Luisiana, um estado norte-americano onde já foram registados mais de 16 mil casos e 580 vítimas mortais, e onde 70,5% das mortes registadas por coronavírus são de pessoas negras.

Não é claro se o teste à Covid-19 foi feito antes ou depois dos óbitos, mas a família explica que a causa das mortes ainda está por determinar.

“O meu tio morreu, a minha avó morreu, o meu pai morreu e o outro meu tio morreu. Foi com sete ou oito dias de diferença. É horrível.”, contou o neto de Antoinette à NBC.

O governador do Luisiana, John Bel Edwards, disse na segunda-feira que está a investigar a disparidade racial relacionada com a taxa de letalidade do novo coronavírus naquele estado, onde apenas um terço da população é negra.