A Ryder Cup, o clássico torneio bienal de golfe entre equipas dos Estados Unidos e da Europa, seria inconcebível sem público, defendeu hoje o capitão europeu Padraig Harrington, rejeitando a ideia do evento decorrer à porta fechada.

"Ninguém quer ver a Ryder Cup sem o público presente. Não há qualquer dúvida que a presença de público contribui decisivamente para melhorar o evento", afirmou o irlandês Padraig Harrington, de 48 anos, numa entrevista à BBC.

A Ryder Cup, competição disputada alternadamente de dois em dois anos entre a Europa e os Estados Unidos, está prevista para decorrer entre os dias 25 e 27 de setembro, em Haven, no Wisconsin (norte dos Estados Unidos da América).

Dado o atual cenário de pandemia de Covid-19, a realização da prova nas datas previstas poderá ter que decorrer sem a presença de público, algo que desagrada a Padraig Harrington, vencedor por quatro vezes em seis participações.

"Os que não jogam golfe e os que jogam, assistem à Ryder Cup por causa da tensão criada pelo público", disse Padraig Harrington, que conta no seu palmarés com três grandes títulos.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o calendário de golfe profissional sofreu alterações, com as três provas do Grand Slam nos Estados Unidos - PGA Championship, US Open e Masters - a serem remarcados para o segundo semestre e o Open Britânico a ser cancelado.

