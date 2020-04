Plantel do Real Madrid concorda com redução salarial entre 10 e 20%

O plantel principal de futebol Real Madrid concordou esta quarta-feira reduzir de forma voluntária os vencimentos da época 2019/20, entre 10 e 20%, devido à pandemia de Covid-19, revelou o clube da primeira liga espanhola.

No comunicado divulgado na página oficial na Internet, o Real Madrid dá conta que também a equipa de basquetebol aceitou a medida motivada pela propagação do novo coronavírus.

"Os jogadores e treinadores das primeiras equipas de futebol e de basquetebol do Real Madrid, liderados pelos seus capitães, juntamente com os principais diretores executivos das diferentes direções do clube, concordaram voluntariamente em reduzir as suas remunerações para esta época entre 10 e 20%, em função das circunstâncias que possam afetar o encerramento da temporada desportiva 2019/20", pode ler-se na nota publicada pelos merengues.