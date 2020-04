Reabertura das escolas. Iniciativa Liberal concorda com decisão do Executivo

No final do encontro com o primeiro-ministro, que está a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre a reabertura das escolas, João Cotrim Figueiredo disse que concordava de forma genérica com a decisão do Governo.

O deputado do Iniciativa Liberal não revelou, no entanto, quais as medidas propostas pelo Executivo.

Também o deputado André Ventura, do Chega, disse hoje que a proposta do Governo é aceitável, revelando que o objetivo é abrir as escolas secundárias, em maio, para as disciplinas fundamentais.

A decisão será anunciada pelo primeiro-ministro na quinta-feira, depois de reunião do Conselho de Ministros.