Boris johnson já não vai passar a noite de quinta-feira nos cuidados intensivos, mas continua internado no hospital de St. Thomas onde deverá manter-se durante várias semanas, numa recuperação que os médicos prevêm lenta.

O número de mortes no país subiu para 7.978, mais 881 do que no dia anterior. O governo estima que os números continuem a subir pelo menos durante mais duas semanas e pede a manutenção das medidas de confinamento.