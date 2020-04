Castro Daire já conta com 65 casos positivos de coronavírus

O cordão sanitário está a ser equacionado em Castro Daire, uma vez que, inicialmente, os casos do novo coronavírus estavam concentrados em instituições de solidariedade, mas foram estendidos à comunidade e passou a haver um foco maior fora dessas instituições.

De acordo com o correspondente da SIC Frederico Correia, em 14 mil habitantes, há 65 casos positivos do novo coronavírus e cerca de 140 pessoas aguardam o resultado do teste.

Perante este cenário, as autoridades e a Direção-Geral da Saúde ponderaram o cordão sanitário, mas a decisão terá de ser tomada pelo Conselho de Ministros.

