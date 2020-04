O impacto do novo coronavírus na economia portuguesa, obrigou o Governo a avançar com medidas de apoios. Já são quase 900 mil os portugueses que estão a receber ajudas do Estado.

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, até ao dia 7 de abril, estavam em regime de lay-off, com um salário reduzido, mais de 600 mil trabalhadores.

