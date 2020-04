Chuva suspende operação de fiscalização em Vendas Novas

35 mil operacionais das autoridades iniciaram esta manhã operações de fiscalização em diversos pontos do país, de modo a sensibilizar os automobilistas a cumprir as novas medidas de restrição, implementadas pelo Governo, relativas à circulação durante o período da Páscoa, de modo a conter a propagação do novo coronavírus.

Em Vendas Novas, no distrito de Évora, a operação montada na A6 foi suspensa devido à chuva.

A repórter da SIC Daniela Alves faz o ponto de situação.

