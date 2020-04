Covid-19: Lar em Ovar tem 3 utentes infetados

O Lar do Grupo de Ação Social de São Vicente Pereira, em Ovar, revelou hoje ter três utentes infetados com o novo coronavírus internados no Hospital de Santa Maria da Feira e três funcionários doentes em isolamento doméstico.

Segundo Madalena Soares, diretora técnica dessa instituição social do distrito de Aveiro, os casos a inspirar mais cuidados são os de três seniores, nomeadamente um homem de 60 anos, uma senhora de 82 e outra de 97, "já muito débil em termos de saúde geral".

Esses doentes passam assim a integrar os números da Câmara de Ovar, que na quarta-feira à noite indicava já 497 casos confirmados de Covid-19 entre os 55.400 habitantes do concelho que, desde 17 de março, está em estado de calamidade pública e no dia seguinte ficou sujeito a um cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade económica não essencial.

"Temos 34 idosos no lar e já todos foram sujeitos a testes de rastreio", precisou à Lusa a diretora do lar de São Vicente Pereira, indicando como doentes já confirmados apenas os três seniores e os três funcionários.

Na instituição trabalham 57 pessoas - afetas ao espaço residencial, ao serviço domiciliário e a um centro de dia que, embora encerrado, continua a distribuir refeições - e também esses técnicos vêm sendo submetidos a exames de diagnóstico, sendo que "cerca de metade já fez o teste ontem [Notes:quarta-feira] e os restantes estão a fazê-lo hoje".

Madalena Soares informou ainda que todos os utentes do lar estão devidamente isolados, após uma reorganização interna que, já antes da deteção destas recentes infeções, procurou assegurar "o máximo distanciamento físico entre cada idoso".

Os seniores à guarda do lar "não têm sintomas", estão a ser acompanhados pela equipa médica e de enfermagem da própria instituição, sendo agora uma preocupação crescente a carência de equipamentos de proteção individual.

Material de proteção individual "é insuficiente"

"Numa atitude de prevenção, comprámos muita coisa, fomo-nos apetrechando no devido tempo e, entretanto, também nos ofereceram viseiras e outro material, mas, face ao presente cenário, nota-se já que, agora, tudo é insuficiente", defendeu a diretora técnica do lar.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia da Covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais quase 89.000 morreram.

Portugal regista hoje 409 mortos associados à Covid-19, mais 29 do que na quarta-feira, e 13.956 infetados (mais 815), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar e, a 19 de março, o estado de emergência em todo o país. Ambos os regimes vigoram até às 23:59 do dia 17 de abril, sendo que a população portuguesa está proibida de circular fora do seu concelho de residência de hoje até ao final de segunda-feira, no que o objetivo das autoridades é desincentivar viagens no período da Páscoa.

