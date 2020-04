Cristiano Ronaldo, que se encontra em quarentena no Funchal, ilha da Madeira, depois do campeonato italiano ter sido suspenso como medida para prevenir o contágio e a propagação do novo coronavírus, treinou no Estádio da Choupana.

Fotografias divulgadas pelo Diário de Notícias da Madeira, mostram o jogador a realizar exercícios com e sem bola.

