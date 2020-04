Doentes com patologias crónicas estão a deixar de ser operados no Hospital Curry Cabral

No hospital Curry Cabral esvaziaram-se camas e serviços para receber quem está infetado pelo novo coronavírus. Nos planos que foram traçados para dar resposta à pandemia ficou decidido que perante um aumento de infeções o Curry Cabral passaria a tratar exclusivamente doentes com Covid-19. Para isso seria preciso transferir vários serviços e profisionais para o hospital Santa Marta.

Mas enquanto se esperam novos casos há doentes com cancros e patologias graves no fígado e no pâncreas que todos os dias vêem as cirurgias adiadas.

Os médicos denunciam que no desespero há quem tenha recorrido aos hsopitais privados.