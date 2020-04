Movijovem disponibilizou pousadas para profissionais de saúde e sem-abrigo

A Movijovem disponibilizou todas as pousadas da juventude do país para acolher profissionais de saúde, que trabalham em hospitais, e sem-abrigo. A informação foi avançada pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda, durante a conferência de imprensa do Ministério da Saúde onde é feito o balanço do impacto do novo coronavírus em Portugal.

