Portugal é considerado um exemplo de boas práticas no combate à pandemia de Covid-19

Portugal está a merecer admiração da imprensa internacional, bem como de especialistas e políticos estrangeiros pela forma como está a enfrentar o surto de Covid-19.

Num artigo do jornal The New York Times, um médico e professor universitário entrevistado diz que Portugal merece admiração porque tem agido de forma eficiente.

