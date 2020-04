Vão ser testados os primeiros passageiros a ficar em isolamento em hóteis nos Açores

Os primeiros passageiros obrigados a ficar em confinamento num hotel nos Açores terminam esta sexta-feira a quarentena, mas vão ser sujeitos a testes laboratoriais ao novo coronavírus antes de poderem abandonar a unidade hoteleira.

"No caso das unidades hoteleiras, estamos a fazer testes de diagnóstico por infeção pelo novo coronavírus. (...) Consoante os resultados iremos determinar ou não o prolongamento desse período de quarentena ou a determinação de isolamento, no caso de ser positivo", afirmou o responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto da Covid-19 na região.

Desde o dia 14 de março que o executivo açoriano obriga os passageiros que aterrem na região a assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a ficar em quarentena durante 14 dias.

No dia 26 do mesmo mês, e após articulação prévia com o representante da República para a Região Autónoma dos Açores, o Governo Regional determinou que esse período de confinamento obrigatório seria feito em unidades hoteleiras, "independentemente da residência" das pessoas, assegurando os custos da estadia.

Na quarta-feira, estavam 352 passageiros em confinamento obrigatório em hotéis nos Açores, 120 na Terceira e 232 em São Miguel (as únicas duas ilhas que têm atualmente ligações aéreas com o continente), segundo revelou a Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, numa audição no Parlamento açoriano.

Atualmente, a obrigação de permanência em quarentena é aplicada apenas a quem chega de fora do arquipélago, até porque o transporte de passageiros inter-ilhas só é feito com autorização da Autoridade de Saúde Regional, mas Tiago Lopes disse que está a ser ponderado o alargamento da quarentena também a quem ainda se desloca de ilha para ilha.

"Estamos a ponderar a realização dos testes aquando das deslocações e depois esse cumprimento dessa quarentena, que deveria ser obrigatória - devíamos ter isso em mente para qualquer um de nós próprios - mas que por via da sua não aplicação em rigor, se calhar efetivamente mais vale ter uma medida mais em excesso e ter essa determinação desse período em quarentena", revelou.

O responsável da Autoridade de Saúde Regional disse que ainda estão a ser definidos os "critérios específicos" para a aplicação dessa medida, alegando que isso vai exigir "um melhor conhecimento de quem está a circular".

"Não determinámos isso ainda, neste momento, porque temos de ver quais são as exceções para o cumprimento desse período de quarentena. Nos casos médicos não podemos determinar um período de quarentena quando um utente e o seu acompanhante se deslocam interilhas. Não vai ter de ficar 14 dias para fazer consulta", explicou.

Tiago Lopes admitiu também a necessidade de reforçar as medidas de controlo do surto na ilha de São Miguel, onde estão já identificadas três cadeias de transmissão primárias e uma terciária.