17 profissionais de saúde infetados com Covid-19 nos Açores

Os Açores têm 17 profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus, a maioria na ilha de São Miguel, tendo já sido testados 244, revelou esta quinta-feira o responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes.

"Tivemos 17 resultados positivos para infeção pelo novo coronavírus para profissionais de saúde a exercer aqui na região: nove no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel (dois relacionados com viagem ao exterior), sete na estrutura residencial para idosos do Nordeste, também em São Miguel e um no Hospital da Horta, no Faial, com histórico de viagem ao exterior", avançou Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto, feito em Angra do Heroísmo.