987 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas em França

O número de vítimas mortais em França causadas pelo novo coronavírus chegou esta sexta-feira aos 13.197.

Só nas últimas 24 horas morreram mais 987 pessoas e 7.120 foram diagnosticadas com a doença. Há neste momento 124.869 casos de Covid-19 registados em França.

Das últimas 987 mortes, 433 ocorreram em lares e 554 em hospitais.

O diretor-geral da saúde francês, Jérôme Salomon, informou ainda que uma das últimas vítimas mortais foi uma criança de 10 anos, que sofria de outras patologias.



Até agora, a morte da vítima mais nova devido à Covid-19 registada em França era a de uma rapariga de 16 anos.

Quanto aos doentes internados em cuidados intensivos houve uma diminuição, que Jérôme Salomon caraterizou como "um pálido raio de sol". Estão agora 7.004 doentes internados, menos 62 pessoas que na quinta-feira.

"Um planalto muito alto parece estar a começar, com uma epidemia ainda muito dinâmica, sempre muito heterogénea de acordo com as regiões, com muitas admissões, é por isso que devemos permanecer completamente vigilantes e mobilizados", acrescentou.