Bélgica ultrapassa barreira das três mil mortes por coronavírus

A Bélgica ultrapassou nas últimas 24 horas as três mil mortes causadas pela covid-19, com mais de 26 mil casos confirmados por testes desde o início da pandemia segundo dados das autoridades federais de saúde.

O número de mortes causadas pela pandemia da covid-19 na Bélgica chegou hoje aos 3.019, anunciou o governo federal, depois de terem sido notificados 496 óbitos nas últimas 24 horas.

Pelo menos 171 dos óbitos ocorreram em casas de repouso na Flandres entre 18 e 31 de março (região norte do país, de língua neerlandesa).

Desde o início da pandemia na Bélgica, em 15 de março, foram confirmados 26.667 casos de covid-19 através de testes, 1.684 nas últimas 24 horas.

Entre 15 de março e 09 de abril, 10.356 pessoas foram internadas em hospitais e 5.568 tiveram alta.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 94 mil.

Dos casos de infeção, mais de 316 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 811 mil infetados e mais de 65 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 18.279 óbitos em 143.626 casos confirmados.

