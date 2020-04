Os Estados Unidos superaram esta sexta-feira as 17 mil mortes associadas à Covid-19. No total, registam-se 17.838 vítimas mortais.

Em todo o país, já foram diagnosticados 475.659 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Nova Iorque continua a ser o estado mais afetado, com quase 8 mil óbitos e cerca de 161 mil infetados, o que levou as autoridades nova-iorquinhas a escavar valas comuns para enterrar as vítimas mortais que não são reclamadas ou cujas famílias não podem pagar os funerais: