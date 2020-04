Covid-19: Nova Iorque enterra mortos não reclamados em valas comuns

As autoridades de Nova Iorque escavaram valas comuns para enterrar as vítimas mortais do novo coronavírus que não são reclamadas ou quando as famílias não podem pagar funerais.

Os Estados Unidos ultrapassaram a Espanha em número de mortos. Donald Trump garante que o país atingiu o pico da doença, apesar de ter registado um aumento de 33 mil casos de infeção num só dia.

Um pouco por todo o mundo, os cristão preparam-se para uma sexta-feira santa de muita fé, mas sem as celebrações tradicionais.

