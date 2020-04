Estado de emergência vai ser prolongado. "Não podemos afrouxar", justifica Marcelo

O Estado de Emergência vai ser prolongado até 1 de maio. A decisão já foi tomada pelo Presidente da República e será formalizada na quinta-feira da próxima semana, para aprovação do Parlamento.

O texto com as regras para o terceiro estado de emergência só será conhecido depois do habitual ponto de situação de Marcelo Rebelo de Sousa com epidemiologistas na próxima quarta-feira.

Na mensagem de hoje, o Presidente da República fez também questão de falar sobre o perdão de penas, que promulgou, e que vai autorizar caso a caso, garantindo que a medida não abrange crimes graves.