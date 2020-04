Com a produção parada, uma fábrica de cabides em Lousada está a fazer viseiras de proteção para profissionais de saúde e outras profissões de risco.

Lousada foi dos primeiros concelhos atingidos pelo novo coronvírus, e está agora a produzir equipamento para quem está na linha da frente no combate à pandemia. Por dia saem da empresa 12 mil artigos para vender no mercado nacional, europeu e também no mercado africano.

