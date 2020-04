Itália prolonga confinamento até 3 de maio

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, prolongou esta sexta-feira as restrições e o confinamento até 3 de maio para continuar a conter a propagação da Covid-19, mas irá permitir a reabertura de algumas empresas.

"É uma decisão difícil mas necessária, pela qual assumo total responsabilidade", anunciou o primeiro-ministro em mensagem ao país, estendendo as restrições que deveriam terminar no dia 13 de abril.

O Governo de Giuseppe Conte irá permitir a abertura de algumas empresas a partir do dia 14 de abril, como livrarias, lojas de artigos de papelaria, lojas infantis e alguns serviços florestais.

Números em Itália mantêm tendência de descida

Itália regista 18.849 mortes pela Covid-19, mais 570 do que na quinta-feira, e 98.273 pessoas doentes, com o surgimento de 1.396 novos casos, com os dados divulgados hoje pelas autoridades a mostrar desaceleração no número de vítimas.

Em conferência de imprensa, o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, revelou que o número total de contágios se situa em 147.577 pessoas infetadas pela covid-19, mais 3.951 do que o registado nas últimas 24 horas, desde que foi detetada o primeiro caso de infeção em 21 de fevereiro.

Segundo o boletim de hoje, o número de pessoas doentes em Itália é de 98.273, o que representa um aumento de 1.396 em comparação com os dados de quinta-feira.

Do total de doentes, 66.534 estão isoladas em casa com sintomas ligeiros, 28.242 hospitalizadas e 3.497 nos cuidados intensivos.

Apesar do número de mortes continuar a subir, com um total de 18.849, o boletim de hoje contabiliza 570 óbitos, menos 40 do que o registado na quinta-feira, dia em que se contabilizaram 610 mortos pela covid-19.

Em relação a novos contágios, o registo de 1.396 novos casos nas últimas 24 horas é inferior aos 1.615 contabilizados no dia anterior, o que representa uma descida de 219 casos na dinâmica de crescimento da doença.

