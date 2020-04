O braço de ferro entre o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais privados

Há um novo braço de ferro entre o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais privados.

A fatura do tratamento Covid-19 pode disparar e a conta ir direta para o SNS. Isto porque o setor privado da saúde se prepara para cobrar ao SNS o custo de internamento, testes e exames de cada doente Covid que for tratado nos hospitais privados. Esse doente pode ir pelo seu próprio pé que será sempre, asseguram os dois grupos privados com quem a SIC falou, o SNS a pagar.

Esta reportagem mostra a forma como o hospital Lusíadas de Lisboa se preparou para a pandemia, convencido de que parte desse investimento virá depois a ser compensado pelo SNS.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS COVID-19