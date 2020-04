OMS alerta para falsos medicamentos para a Covid-19 com "efeitos colaterais sérios"

Medicamentos falsos relacionados com o novo coronavírus estão à venda nos países em desenvolvimento, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), que pede cuidado uma vez que esses medicamentos podem ter "efeitos colaterais sérios".

A OMS declarou o coronavírus uma pandemia no mês passado e a Operação Pangea, unidade global de combate à criminalidade farmacêutica da Interpol, realizou 121 detenções em 90 países, em apenas sete dias.

As detenções resultaram na apreensão de produtos farmacêuticos perigosos no valor de mais de 12 milhões de euros.

Da Malásia a Moçambique, as autoridades confiscaram dezenas de milhares de máscaras falsificadas e remédios falsos, muitos dos quais alegaram ser capazes de curar o coronavírus.

"O comércio ilícito de produtos médicos falsificados durante uma crise de saúde pública mostra total desconsideração pela vida das pessoas", realçou o secretário-geral da Interpol, Jurgen Stock.

Segundo a OMS, o comércio mais amplo de medicamentos falsificados, que inclui medicamentos que podem estar contaminados, contêm o ingrediente ativo errado ou podem estar desatualizados.

"Na melhor das hipóteses, os medicamentos falsos provavelmente não tratarão a doença para a qual foram destinados", disse Pernette Bourdillion Esteve, da equipe da OMS que lida com produtos médicos falsificados. "Mas, na pior das hipóteses, esses medicamentos causam danos, porque podem estar contaminados com algo tóxico".

A indústria farmacêutica global vale mais de um bilião de euros.

As vastas cadeias de fornecimentos abrangem desde fabricantes-chave em lugares como a China e a Índia, até armazéns de embalagens na Europa, América do Sul ou Ásia e distribuidores que enviam remédios para todos os países do mundo.

"Provavelmente não há nada mais globalizado que a medicina", disse Esteve.

No entanto, à medida que o mundo entra em confinamento, a cadeia de fornecimento começa a desacoplar.

Várias empresas farmacêuticas na Índia disseram à BBC que agora operam apenas com 50-60% da capacidade normal.

Como as empresas indianas fornecem 20% de todos os medicamentos básicos para a África, os países estão a ser desproporcionalmente afetados. Ephraim Phiri, farmacêutico na capital da Zâmbia, Lusaka, disse que já estava a sentir a tensão.

"Os medicamentos já estão a esgotar e não os estamos a reabastecer. Não há nada que possamos fazer. Foi realmente difícil conseguir mais stock, especialmente medicamentos essenciais como antibióticos e antimaláricos".

O fornecimento global de antimaláricos está ameaçado em todo o mundo, desde que o Presidente dos EUA, Donald Trump, começou a referir esses medicamentos como favoráveis contra o novo coronavírus por conterem cloroquina e hidroxicloroquina, houve um aumento global na procura.

Há evidências que a cloroquina e a hidroxicloroquina funcionam no combate ao novo coronavírus?



A OMS afirmou, repetidamente, que não há evidências definitivas de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina possam ser usadas contra o vírus que causa a Covid-19.

À medida que a procura aumentou, a BBC descobriu grandes quantidades de cloroquina falsa em circulação na República Democrática do Congo e Camarões. A OMS também encontrou medicamentos falsificados à venda no Níger - país da África Ocidental.

A cloroquina antimalárica é normalmente vendida por cerca de 36 euros por pote - com mil comprimidos. Mas os farmacêuticos da RDC vendem esses medicamentos por até 230 euros.

O medicamento vendido foi supostamente fabricado na Bélgica pela "Brown and Burk Pharmaceutical limited". No entanto, a Brown e Burk, uma empresa farmacêutica registrada no Reino Unido, disse que não tinha nada a ver com esse medicamento.

"Nós não fabricamos este medicamento, é falso", afirmou.

