Portugal com 435 mortos e 15.472 infetados pelo novo coronavírus

Portugal regista hoje 435 mortos associados à Covid-19, mais 26 do que na quinta-feira, e 15.472 infetados (mais 1.516) indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (240), seguida da região Centro (107), da região de Lisboa e Vale do Tejo (78) e do Algarve, com oito mortos.



O boletim dá hoje conta de dois óbitos nos Açores.



De acordo com os dados disponibilizados pela DGS, há 15.472 casos confirmados, mais 1.516, o que representa um aumento de 10,9% face a quinta-feira.



Os primeiros casos de Covid-19 confirmados em Portugal foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois de ter sido prolongado a 3 de abril.

Decisões sobre o funcionamento do 3º período

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que, até ao 9.º ano, todo o terceiro período prosseguirá com ensino à distância, com avaliação, mas sem provas de aferição.

A incerteza sobre uma eventual reabertura das escolas prende-se com o ensino secundário.

O primeiro-ministro reconhece que gostaria que os alunos que têm exames nacionais pudessem voltar às aulas, se possível no início de maio. Mas António Costa diz que ainda não consegue avançar uma data e para já fica essa questão por resolver.

Certo é que as aulas, a serem retomadas nas escolas, serão limitadas e o calendário de exames foi revisto.

Os estudantes do 11.º e 12.º anos poderão escolher os exames nacionais que querem fazer de acordo com as disciplinas específicas pedidas pelas instituições do ensino superior a que se queiram candidatar, esclareceu o ministro da Educação na quinta-feira.

Eurogrupo alcança acordo inédito

O Eurogrupo chegou a acordo em relação à resposta económica à crise provocada pela Covid-19. Os ministros das finanças da zona euro aprovaram a disponibilização imediata de um pacote de 500 mil milhões de euros que tem como objetivo apoiar os sistemas de saúde, o desemprego e a liquidez das empresas.

Na reunião por videoconferência, foi também aprovada a criação de um fundo de recuperação das economias para ser usado no futuro. Os contornos deste fundo serão desenhados pelo Conselho Europeu, que deverão decidir se o acesso ao financiamento vai ser feito através da emissão de dívida conjunta, os chamados euro bonds ou corona bonds, ou através de outras formas alternativas.

