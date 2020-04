São Paulo é a cidade brasileira com mais mortes causadas pela Covid-19

O Brasil registou há 45 dias o primeiro caso do novo coronavírus e São Paulo é a cidade com mais infetados e mortes pela Covid-19.

Cerca de 3.500 profissionais de saúde de hospitais de São Paulo estão afastados do serviço por terem sintomas da Covid-19 e 737 estão mesmo infetados.

Existe a possibilidade de colapso do sistema de saúde da cidade mais populosa do país no final de abril. O estado de São Paulo tem sete hospitais de campanha e está a construir outros 11.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS COVID-19