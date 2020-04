Telescola arranca dia 20 de abril para o ensino básico

A telescola arranca no próximo dia 20 de abril para os alunos do ensino básico, uma semana depois do início do 3º período, funcionar como um complemento do trabalho que os professores já fazem à distancia.

A emissão será através da RTP Memória, canal que está disponível nos serviços de cabo e satélite e também da Televisão Digital Terrestre, uma tecnologia gratuita, que chega à maioria dos lares. Desde modo o Governo garante que não existem alunos sem acesso ao ensino.

O anuncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa.

