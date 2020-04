A propagação do novo coronavírus em Itália parece estar a perder força, no entanto, com a pressão nos hospitais a diminuir. O país ainda tem perto de 32 mil pessoas internadas, e regista 19.468 vítimas mortais desde o início da pandemia.

O Governo age com cautela e preconiza passoas curtos em direção à normalidade.

