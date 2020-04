Em Melgaço, no lar da Santa Casa da Misericórdia, duas pessoas morreram e outras 33 estão infetadas com o novo Coronavírus. As autoridades de saúde estiveram reunidas, durante esta tarde, para impedir ainda mais o agravamento da situação.

