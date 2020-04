Números de mortes em Espanha continua a diminuir

Em Espanha o número de mortes continua a descer, mas os valores continuam a ser esmagadores. Nas últimas 24 horas morreram 510 pessoas, o que significa que em nove dias, as vítimas mortais desceram para quase metade. No país há 161.852 caos identificados de infeção pelo novo coronvavírus, mas de acordo com o jornal El País, 90% das infeções ainda não terão sido detetadas.

