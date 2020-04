Cerca de 15% dos infetados em Portugal têm mais de 80 anos

Quase 15% dos infetados em Portugal têm mais de 80 anos o que ajuda a perceber a situação preocupante que se vive nos lares do país. Em Melgaço, o número de vítimas mortais no lar da Santa Casa subiu de dois para quatro, enquanto que em Vila do Conde a preocupação das autoridades vai para um lar de deficientes que já tem mais de 100 infetados, sendo que apenas oito apresentam sintomas.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19