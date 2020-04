Desde que entrou em vigor o segundo estado de emergência, no dia 3 de abril, já foram foram detidas 117 pessoas por crime de desobediência.

Com a chegada da Páscoa, as medidas de restrição, implementadas pelo Governo, impediram a circulação aos cidadãos entre concelhos. De acordo com as autoridades policiais, que estão a realizar operações de fiscalização em diferentes regiões do país, os portugueses estão acatar o apelo do Governo para que fiquem em casa.

