Restrições a pessoas mais velhas podem durar até fim do ano

Os contactos das pessoas mais velhas com o seu entorno deverão ser limitados, pelo menos, até ao final do ano, devido à pandemia do novo coronavírus, alertou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, a ser publicada hoje, Leyen avisou que enquanto não houver uma vacina "é preciso limitar, tanto quanto possível, os contactos dos seniores", em particular os que vivem em lares.

"Sei que é difícil e que o isolamento pesa, mas é uma questão de vida ou de morte. Devemos manter-nos disciplinados e pacientes", declarou, contando com o desenvolvimento de uma vacina por um laboratório europeu perto do final do ano.

Para a presidente da Comissão Europeia, "as crianças e os jovens desfrutarão mais cedo da liberdade de movimento que os mais velhos e aqueles que têm antecedentes médicos".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 345 mil são considerados curados.O continente europeu, com perto de 900 mil infetados e quase 74 mil mortos, é o que regista o maior número de casos.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 20.071, e aquele que tem mais infetados, com perto de 520 mil casos confirmados.Em Portugal, segundo o balanço feito no sábado pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 470 mortos e 15.987 casos de infeção confirmados.