Covid-19: Austrália terá resultados de ensaios clínicos nas "próximas semanas"

Cientistas australianos estão a “poucas semanas” de terminar os ensaios clínicos de uma investigação para encontrar procedimentos para o diagnóstico precoce da Covid-19 e um tratamento que reduza a sua letalidade.

Para além disso, serão também feitos testes para avaliar a imunidade de grupo.

O objetivo do projeto em encontrar um método de diagnóstico precoce surge na sequência das opiniões médicas que têm vindo a prever que uma possível vacina contra o coronavírus vai demorar vários meses ou até mesmo anos a desenvolver.

“Estou bastante otimista que teremos resultados, quer sejam bons ou não, dos testes clínicos nas próximas semanas. O tempo que demora para saber se medicamentos antivirais funcionam ou não é muito menor do que nas vacinas”, explicou Sharon Lewin, líder da investigação.

O ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, disse na segunda-feira que o Governo irá contribuir com três milhões de dólares para as pesquisas de tratamento e diagnóstico. A Universidade de Sydney irá receber parte do valor para um projeto que investiga a utilização da tomografia computorizada (TAC) para o diagnóstico da Covid-19.

Sharon Lewin explicou que existem, neste momento, cerca de 300 ensaios clínicos a nível mundial para combater o novo coronavírus.