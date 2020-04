Covid-19: Doentes que fumem canábis podem sofrer mais complicações 

Os especialistas alertam que os doentes com covid-19 que fumem canábis têm um risco elevado de sofrer mais complicações.

O alerta é avançado pela CNN, que adianta que as complicações podem atingir um paciente que só fume ocasionalmente.

"O que acontece com as vias áreas quando se fuma canábis é que causa um certo grau de inflamação, muito parecido à bronquite, muito parecido ao tipo de inflamação que o fumo de cigarros pode causar", explica o pneumologista Albert Rizzo.

O diretor médico da Associação Americana do Pulmão esclarece que um doente com covid-19 que fume canábis, para além de sofrer uma inflamação pelo uso desta droga, vai ter também uma infeção como resultado do novo coronavírus. "Então, sim, as chances de sofrer mais complicações estão aqui.

O porta-voz da associação, o pneumologista Mitchel Glass, explica à emissora norte-americana que o uso de canábis dificulta o diagnóstico dos médicos, uma vez que a covid-19 é uma doença pulmonar.

"Não se deve fazer nada para confundir a capacidade dos profissionais de saúde em conseguir uma avaliação rápida e precisa do que está a acontecer com o paciente".

A mortalha aumenta as preocupações, de acordo com o médico, que explica que os cigarros de marijuana queimam a uma temperatura "muito mais baixa" que os produzidos comercialmente. Ou seja, a pessoa vai inalar uma certa quantidade de material vegetal não queimado, o que irrita os pulmões, da mesma forma como certos pólenes atingem as pessoas alérgicas.

