O FMI anunciou que vai conceder uma ajuda de emergêcia a 25 dos países mais pobres do mundo para ajudá-los a reduzir as dívidas e lidar com o impacto da Covid-19.



O Fundo Monetário Internacional anuncia que estes países vão receber verbas que permitem cobrir as obrigações de dívida durante os próximos seis meses.

O objetivo deste pacote de 500 milhões de dólares é permitir o investimento nos cuidados de saúde.