Covid-19: Novo teste a Boris Johnson deu negativo

Um novo teste ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deu resultado negativo de infeção com a covid-19, o que permitiu a saída do hospital onde esteve internado durante uma semana, adiantou esta segunda-feira o seu porta-voz, James Slack.

"Dizem que é uma prática normal no hospital fazê-lo. E os resultados deram negativo", disse hoje o porta-voz, no encontro diário com correspondentes de política acreditados junto do Downing Street, a residência oficial do chefe do governo.