Criada plataforma para combater desinformação sobre Covid-19

Um grupo de amigos do Porto lançou uma plataforma, intitulada 'Posso.pt', que, através da "desconstrução" de informações oficiais, responde às dúvidas da população que não fazem "manchete nos jornais", de forma mais "simples e acessível".

Em declarações à Lusa, Ana Bárbara Matos que, em conjunto com dois colegas de trabalho lançou, na semana passada, a plataforma, explicou que tudo surgiu devido à quantidade de "desinformação" disseminada, quase à semelhança do vírus, nas redes sociais e de amigos.

Por essa razão, o grupo de amigos decidiu "pôr mãos à obra" e, em pouco mais de uma semana, criar a plataforma que, assente na pandemia da covid-19, mas "sem ter o nome dela", pretende esclarecer as dúvidas da população "sem formalismos".Subdivida em seis categorias - quarentena, cuidados de saúde, direitos do trabalhar, acesso a apoios sociais, escola, deslocações - a plataforma baseia-se em informação oficial, como decretos, comunicados e outros dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), Direção-Geral da Saúde (DGS) ou meios de comunicação social.

"Nós não somos especialistas em saúde ou direito do trabalho, o que fazemos é recorrer às fontes oficiais e fidedignas. O nosso trabalho não é mais do que ler, interpretar e dar respostas a essas questões com rigor. No fundo, desconstruir a informação que existe e torná-la mais simples e acessível", explicou Ana Bárbara Matos.