Apesar do apelo do Governo para que as pessoas permanecessem em casa durante o período da Páscoa, de forma a conter a propagação do novo coronavírus, muitas foram as que saíram de casa, ainda que respeitando o distanciamento social, para assistir aos tradicionais cortejos.

No entanto, em Barcelos, fiéis juntaram-se na rua e beijaram a cruz de Cristo.

