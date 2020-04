O Reino Unido já regista mais de 10 mil mortes por Covid-19. O primeiro-ministro britânico teve alta do hospital no domingo e agradeceu a toda a equipa médica, em particular a um enfermeiro português.

Boris Johnson não está ainda totalmente recuperado e, por isso, não vai regressar já ao trabalho. À frente do país vai continuar o Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Entretanto, o ministro das Finanças do Reino Unido alertou que o PIB poderá cair até 30% entre abril e junho.