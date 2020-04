Nos EUA, morreram mais de 1.500 pessoas nas últimas 24 horas. O país do mundo mais atingido pela pandemia registou, ainda assim, uma ligeira descida no número diário de mortes e de casos confirmados, num domingo de Páscoa celebrado de Norte a Sul, com direito a algum improviso.

