Nova Iorque poderá ficar sem zaragatoas para testes

As autoridades sanitárias de Nova Iorque avisaram esta segunda-feira que a cidade corre o risco de esgotar as zaragatoas dos testes para deteção da Covid-19 e aconselharam a manter as análises apenas aos doentes hospitalizados.

"À medida que diminui o abastecimento de zaragatoas (espécie de grande cotonete com que se faz recolha da amostra), há o risco real de os hospitais as esgotarem. Para já, recomenda-se que sejam testados apenas os que estão hospitalizados, de forma a garantir recursos que são necessários para diagnóstico", referiram as autoridades sanitárias nova-iorquinas, em comunicado.

O alerta ocorre numa altura em que estão a ser feitos sucessivos apelos, entre eles do governador de Nova Iorque, Bill de Blasio, ao Governo federal para que restabeleça a distribuição de kits de teste, de forma a que se possa entrar numa fase de melhor contenção da pandemia do novo coronavírus.

"Se o Presidente dos Estados Unidos ou qualquer outro quer recuperar - todos nós queremos, não é? Mas se se for sério em relação à pandemia, não se poderá fazer sem testes generalizados", disse Bill de Blasio.

O comissário para a área da Saúde de Nova Iorque, Oxiris Barbot, também avisou que não se poderá perder mais tempo.

Segundo dados oficiais, até domingo, no estado de Nova Iorque testou 462.000 pessoas, tendo sido detetados cerca de 189.000 positivos.

Devido ao racionamento de materiais, apenas 44% dos testes foram realizados na cidade de Nova Iorque, embora esta represente 74% dos óbitos registados no Estado homónimo.

As dificuldades na realização dos testes devem-se, em parte, à racionalização dos equipamentos de proteção pessoal dos técnicos que os fazem, e não têm permitido também proceder à generalização das análises do pessoal médico, que poderá estar a transmitir as infeções quer aos colegas quer a outras pessoas.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS COVID-19