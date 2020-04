Papa pede aos políticos para pensarem nas pessoas e não no dinheiro

O Papa Francisco pediu hoje aos cientistas e governantes que estão a preparar "o caminho de saída" para a crise da pandemia de coronavírus que pensem nas pessoas e não no dinheiro.

O Papa durante a missa celebrada hoje na Casa Santa Marta, residência oficial, pediu "aos governantes, aos cientistas e aos políticos que já começaram a estudar o caminho para sair da pandemia (...) que encontrem o caminho correto, a favor das pessoas e do povo".

No final da homilia o Papa sublinhou que "para encontrar soluções para esta pandemia, a escolha será entre a vida, a ressurreição dos povos e o deus dinheiro.

Caso se escolha o dinheiro segue-se o caminho da fome, da escravidão, as guerras, do fabrico de armas, das crianças sem estudos... onde está a tumba". O Papa pediu a Deus para que as pessoas "não venham a cair na tumba do deus dinheiro".

Devido à emergência provocada pela pandemia de coronavírus (Covid-19), a missa do Papa Francisco celebra-se na ausência de fiéis mas é transmitida em direto através da internet.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já provocou mais de 112 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 375 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19