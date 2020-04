Presidente da República promulga três diplomas com medidas de combate à Covid-19

O Presidente da Republica promulgou ao final da tarde desta segunda feira três diplomas do Governo relacionados com o combate à Covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa aprovou as medidas na área da educação, sobre as avaliações, o calendário escolar e os exames nacionais, "de modo a assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020".

Também deu luz verde para que o fabrico, importação e disponibilização de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual possa ser feito de forma mais rápida.

E o último diploma promulgado diz respeito à proteção dos postos de trabalho e inclui medidas de apoio à família para trabalhadores independentes e ainda limitação de stocks e preços, de forma a evitar a especulação.

