Esta reportagem passa-se no interior de um lar onde o cenário é duro. Impressiona pelas imagens e pelos testemunhos.

No lar da cidade de Sheffield, 24 utentes estão infetados com Covid-19 e apenas numa semana três morreram. As enfermeiras já aceitaram que não podem ajudar todos.

"É terrível saber que não estamos a fazer o suficiente por eles e estamos a dar o nosso máximo", conta uma das enfermeiras.

Uma reportagem da Sky News, a televisão britânica parceira da SIC.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS COVID-19